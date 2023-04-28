Заммэра Томска Руслан Абасов ушел в отставку

Фото: администрация Томска

Заместитель мэра Томска – начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов покинул пост по собственному желанию, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе мэрии.

«Это решение я принял еще до Нового года, но надо было подготовить замену, завершить отопительный сезон. Работа в мэрии требует очень большого напряжения сил, связана с постоянным стрессовым состоянием. Сколько смог, я отработал на благо родного города, теперь хочу больше времени посвятить семье, своему здоровью», – сказал Руслан Абасов.

Абасов считает, что в департаменте должен работать молодой и компетентный руководитель. На примете у администрации такой человек есть. В ближайшее время его представят томичам и коллективу департамента.

И.о. мэра Михаил Ратнер принял отставку Руслана Абасова.

«Понимаю его решение, спасибо, что за эти полгода он подготовил хороших специалистов. Сейчас ведутся консультации и переговоры по поводу нового руководителя. В ближайшее время представлю томичам и коллективу департамента нового руководителя», – отметил Ратнер.

Руслан Абасов занимал пост заместителя мэра с февраля 2022 года.