ЗАГСы Томской области изменят график работы в майские праздники

Томские отделы ЗАГС будут работать по особому графику в майские праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отделы ЗАГС Томской области изменят график работы во время майских праздников; С 1 по 10 мая Дворцы бракосочетаний будут работать по специальному графику, не приемным днем станет 9 мая, сообщает пресс-служба обладминистрации

Жители Томска и Томского района смогут обратиться в отдел ЗАГС на улице Розы Люксембург, 18а первого и восьмого с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00, 6 мая ЗАГС будет работать с 9:00 до 18:00.

Обратиться по вопросам регистрации смерти томичи смогут 1,6, и 8 мая; по вопросам регистрации рождения и установления отцовства одновременно с регистрацией рождения, а также выдачи повторных свидетельств и справок – 1 и 8 мая. Регистрацию заключения брака по ранее поданным заявлениям будут осуществлять 6 мая.

В субботу, 6 мая, во Дворце бракосочетаний проведут торжественные регистрации брака. В выходной день, 10 мая, специалисты будут принимать заявления о заключении брака, выдадут повторные свидетельства или справки. Уточнить информацию можно по телефону 8 (3822) 533-897.

Северский отдел ЗАГС будет принимать горожан 8 мая с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 по вопросам регистрации смерти, рождения, установления отцовства одновременно с регистрацией рождения.

Отдел ЗАГС города Стрежевого (с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 – 14:00); Асиновский отдел ЗАГС (с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 – 13:00); Колпашевский отдел ЗАГС (с 8:30 до 15:30, перерыв с 13:00 – 14:00).