В Томской области средний размер пенсии составляет более 21 тысячи рублей

Томские пенсионеры в среднем получают пенсию в размере 21 180 рублей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Томской области средний размер пенсий после трех индексаций увеличился почти на 3 тысячи рублей и составил 21 180 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда России по региону.

Напомним, летом 2022 года социальные пенсии проиндексировали на 10%. Спустя 9 месяцев, 1 апреля 2023 года, пенсии дополнительно проиндексировали на 3,3%. В целом, после двухэтапной индексации за год социальные пенсии томичей увеличатся на 13,6%.

«В прошлом году по результатам трех индексаций средний размер пенсий увеличился на 2 876 рублей», – говорится в сообщении обладминистрации.

После трех индексаций средняя пенсия в Томской области составила 21 180 рублей.