Жаркая погода до +22 градусов ожидает жителей Томска в пятницу

В Томске в пятницу будет тепло. Фото: Анна Ковалёва

В пятницу, 28 апреля, в Томск придет жаркая погода до +22 градусов, однако горожан ожидает сильный порывистый ветер до 20 м/с, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачная погода с прояснениями, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 17-20 м/с. Днем синоптики обещают +20…+22 градуса.

В Томской области днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь, по крайнему югу без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный днем 7-12 м/с, с усилением 14-19 м/с, с порывами 19-24 м/с. Температура днем составит +15…+20 °С, местами до +25 °С, по крайнему северо-западу +7…+12°С.