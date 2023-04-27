В Томске на переезде в Степановке хотят построить путепровод за 10 миллиардов

На Степановском переезде в Томске хотят построить путепровод Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске над железнодорожным переездом в Степановке хотят построить путепровод за 10 миллиардов рублей. С докладом о результатах подготовки технико-экономического обоснования реконструкции железнодорожного переезда в Степановке в районе улицы Шевченко на заседании комитета городского хозяйства 27 апреля выступил руководитель департамента капстроительства мэрии Арслан Садыков.

Он рассказал о трех возможных вариантах реконструкции. Первый: расширение дороги с двух до четырех полос, однако, это кардинально ситуацию не изменит. Второй: строительство тоннеля, реализовать его будет непросто из-за близости железнодорожной инфраструктуры. И третий вариант – строительство путепровода.

«Проект планируется реализовать в два этапа, каждый – по три года. Первый – строительство путепровода на две полосы, на него потребуется порядка 6,5 миллиардов рублей. И второй этап – устройство развязки светофорно-туннельного типа на пересечении улиц Елизаровых и Шевченко, на который необходимо направить около 3,6 миллиардов рублей. Еще 108 миллионов потребуется на проведение проектно-изыскательских работ», - рассказал Арслан Садыков.

Ожидается, что после строительства путепровода пропускная способность Степановского переезда увеличится более чем в два раза, что улучшит транспортную доступность Степановки и Южных Ворот.

Напомним, что в Томске на въезде на Коммунальный мост заменили плиты.