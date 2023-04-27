Более 80 томичей пострадали от клещей в 2023 году

За неделю в Томской области зарегистрировано 60 случаев присасывания клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала эпидсезона 2023 года в Томской области от клещей пострадали уже 82 человека, информирует управление Роспотребнадзора по Томской области. Причем 60 случаев присасывания клещей были зафиксированы за неделю, с 20 по 26 апреля. Из 60 пострадавших 19 – это дети

«Наибольшая часть обращений приходится на Томск – 46, в том числе 13 детей. Также обращения отмечаются в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Шегарском районах», - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что самая эффективная защита от вирусного клещевого энцефалита – это вакцинация. В Томской области от энцефалита уже привились более 20 тысяч человек. А за последнюю неделю число привившихся увеличилось более чем на четыре тысячи человек.