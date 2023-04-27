«Космические игры, тест выбор профессии и мастер-класс по ЕГЭ»»: 13 мая в Томске пройдет «Фиджитал-день»

«Фиджитал-день» посвящен 127-летию Томского политеха Фото: Ксения Высотина

В Томске на Новособорной площади 13 мая пройдет первый «Фиджитал-день», посвященный 127-летию Томского политеха. В пресс-службе вуза рассказали, какие мероприятия для школьников проведут на фестивале.

«В шатре «Учись» в течение дня можно будет пройти тестирование по выбору профессии, проконсультироваться с профориентологом и узнать все подробности поступления в университет в 2023 году. В шатре «Лекторий» гостей фестиваля ждут лекции об изменении мире, музыкальной инженерии и стартапах, секретах успешного резюме и красоте цифрового общения», - поделилась подробностями праздника пресс-служба ТПУ.

Также на Новособорной площади в этот день будет проходить игра «Миссия: инженер», поучаствовать в которой сможет каждый. Здесь будет работать выставка технологических проектов участников конференции-конкурса исследовательских работ «Юные исследователи – науке и технике». В течение дня пройдут финальные игры «Инженерного квиза» Томского политеха, шоу-концерт резидентов «Таврида Арт» и лекция «Лженаука вечна. Почему люди верят мракобесам?» популяризатора науки Александра Соколова.