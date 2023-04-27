Размер пенсий в Томской области за год в среднем вырос почти на три тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области средний размер пенсий за год по результатам трех индексаций увеличился на 2 876 рублей. Об этом сообщили на областном совещании руководителей структурных подразделений отделения Социального фонда России по Томской области. На совещании обсудили результаты объединение ПФР и ФСС, а также подвели итоги работы за 2022 год.

«За 2022 год семьям с детьми от 8 до 17 лет, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, ОСФР по Томской области выплатило трех миллиардов рублей. А по мерам социальной поддержки, переданным из органов социальной защиты населения, фонд выплатил более 774 миллионов рублей», - приводит цифры пресс-служба администрации Томской области.

Социальный фонд планирует расширять количество беззаявительных услуг и развивать электронные сервисы.