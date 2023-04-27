В Томске начался ямочный ремонт на улицах Белинского и Советской

В Томске начался ямочный ремонт Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начался ямочный ремонт дорог, сообщает мэрия. Первыми на очереди оказались улицы Белинского и Советская. 27 апреля для этих участков разработают технологические карты, а 28 апреля начнут укладывать асфальт.

«Перечень дорог, нуждающихся в ямочном ремонте, формирует профильный департамент, основываясь на плановых проверках томских улиц, обращениях томичей и городских депутатов. В первую очередь в список попадают участки улиц с интенсивным движением транспорта, а также дороги, на которых дефекты покрытия угрожают безопасности дорожного движения», - поясняет пресс-служба мэрии.

Ямочный ремонт обещают проводить в течение всего благоустроительного сезона там, где это нужно.

Напомним, что на въездах на Коммунальный мост в Томске заменили плиты. Работы здесь продолжаются, и поэтому движение по мосту будет полностью перекрыто с 00.00 до 05.00 28 и 29 апреля.