В Томской области коронавирусом заразились еще 68 человек

За сутки один томич умер от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области еще 68 человек за сутки заразились коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 18 человек были госпитализированы. А за все время диагноз COVID-19 подтвердился у 167 546 томичей.

За сутки от коронавируса умер один житель Томской области. А с начала пандемия болезнь унесла жизни 1002 томичей.

81 томич вылечился от COVID-19 за прошедшие сутки. А общее число выздоровевших составляет 165 911 человек.

Напомним, что в Томской области за пять лет снизился уровень производственного травматизма.