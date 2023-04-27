В Томске временный подрядчик за неделю отловил 11 собак

За неделю временный подрядчик отловил в Томске 11 собак Фото: Пресс-служба мэрии Томска

За неделю в Томске отловили 11 собак, отчитались в мэрии. Работы выполнил временный подрядчик - ООО «Специализированная организация по проблемам безнадзорных животных» из Северска. Напомним, что этот подрядчик приступил к работам после того, как мэрия расторгла контракт со службой по отлову собак «Верный друг».

«Сейчас на площадке временного подрядчика в Северске находится порядка 130 собак, которые по тем или иным причинам не были возвращены в привычную среду обитания. В том числе 11 - это те, что были отловлены за неделю по временному контракту с мэрией Томска. Животные в данный момент проходят 10-дневный карантин, после чего их ждет дегельминтизация, стерилизация и биркование», - прокомментировала пресс-служба мэрии.

Сообщается, что на территории ременного подрядчика площадью 4,5 гектара возможно разместить в вольерах до 1000 собак.

Напомним, что «КП-Томск» выяснил, что многих томичей возмутило решение мэрии сменить подрядчика по отлову собак.