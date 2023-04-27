Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 9:36

Томские полицейские задержали иностранку-закладчицу на улице Л. Толстого

Девушку заметили, когда она пыталась что-то спрятать в фасаде здания
Александра Тайбатрова
Полицейские обратили на девушку внимание, когда она пыталась что-то спрятать в фасаде дома

Полицейские обратили на девушку внимание, когда она пыталась что-то спрятать в фасаде дома

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске задержали 21-летнюю иностранную гражданку, когда она пыталась сделать закладку наркотиков, сообщает пресс-служба полиции. Полицейские обратили на девушку внимание, когда она пыталась что-то спрятать в фасаде дома на улице Л. Толстого.

«Полицейские подъехали к девушке, и, осмотрев место, обнаружили полимерный сверток с содержимым внутри веществом. В ходе личного досмотра сотрудники изъяли 40 аналогичных свертков. Девушка созналась, что прибыла в Томскую область для того, чтобы заниматься сбытом наркотиков», - уточнили в пресс-службе томской полиции.

Полицейские обследовали район и обнаружили тайники с еще 20 свертками. А после обыска в квартире, которую девушка снимала, изъяли упаковочный материал, весы и пакеты с порошкообразным веществом, общей массой более 300 грамм. Согласно предварительному исследованию, изъятое вещество – это наркотики.

Полицейские возбудили уголовное дело, а девушка заключена под стражу.

Ранее пьяный томич напал с ножом на знакомую и похитил ее сбережения и ценности.