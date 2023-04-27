В Томске до конца 2023 года снова объявят тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах

Повторный тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах объявят 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2023 года новь будет объявлен тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах. План-график разместили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно сведениям на сайте, объем финансового обеспечения по контракту превышает 1,1 миллиард рублей. В том числе планируемые на 2023 год платежи составляют 466 миллионов, на 2024 год – 641 миллион, и на 2025 год – 19 миллионов.

Напомним, что строительство поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах планировалось начать еще в 2022 году. Тогда на эти цели хотели потратить 600 миллионов рублей. В 2023 году депутаты Зональненского сельского поселения предложили передать полномочия по строительству поликлиники Томскому району, и вскоре Томский район взял их на себя.