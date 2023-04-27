Житель Томска подарил УАЗ бойцам СВО

Фото: Князь Качах / Народный фронт Томская область предоставлено «АиФ-Томск»

Житель Томска подарил сой УАЗ бойцам, который участвуют в СВО, выяснили в «АиФ-Томск».

«С позитивными эмоциями отравляем УАЗик от Алексея Лисицкого нашим парням в зону СВО! Надеюсь, позитив доедет!», — рассказал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» пользователь с ником Князь Качах.

Это уже не первая техника, которую томичи отдают участникам СВО. Так, например, поступил томский пенсионер. О других случаях рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Нам уже передали несколько автомобилей. Так, томский пенсионер Владимир Юрковых подарил свой внедорожник УАЗ добровольцам – участникам специальной военной операции в Донбасс. Его примеру последовал еще один томич, Василий Гребнев. Увидев публикацию в соцсетях Народного фронта, он также передал свою машину, УАЗ, на нужды СВО для томских бойцов», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Томской области Сергей Шаляпин.

Перед отправкой в зону СВО подаренные автомобили проходят диагностику, их ремонтируют, перекрашивают, модернизируют. Все это автосервисы делают за свой счет.