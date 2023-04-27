Победителем шестой недели конкурса «Главный котик Томска 2023» стал кот Саша

Котик Саша - победитель шестой недели конкурса. Фото: предоставлено в «АиФ-Томск»

Стал известен победитель шестой недели конкурса «Главный котик Томска 2023», рассказали в «АиФ-Томск». Им стал котик по кличке Саша. За котика отдали свои голоса 1218 томичей, и благодаря этому Саша попадает в финал конкурса.

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

Голосование за следующих участников начнется 2 мая и 5 мая. Для участия в конкурсе вы можете отправить фотографии ваших котиков на электронную почту: aif.tomsk@yandex.ru или в What's App на наш номер телефона +7 953 911 79 10.