Один из банков первым начал пилотирование российских банкоматов с рециркуляцией наличности

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ВТБ из первых среди российских банков начал пилотную эксплуатацию банкоматов с функцией рециркуляции наличных московского производителя САГА. Новые устройства работают в пяти точках, расположенных в столичном регионе и адаптированы к работе с новыми купюрами Банка России.

«Банк всегда пристально следит за разработкой новых устройств самообслуживания, в том числе изучает многофункциональные банкоматы с замкнутым циклом рециркуляции для дальнейшего развития своей сети. В марте этого года мы завершили тестирование банкомата SAGA S-200 ATM российского производства, который соответствует требованиям банка по безопасности и удобству для клиентов. Сейчас мы приступаем к реализации пилотного проекта с первыми устройствами в Московском регионе», — рассказала заместитель руководителя Департамента операционной поддержки бизнеса – старший вице-президент ВТБ Анжелика Сезина.

«Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных московской корпорации САГА не уступают по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и компактные размеры при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости. В апреле банком была запущена опытно-промышленная эксплуатация 5 пилотных устройств в Московском регионе», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Банкомат SAGA S-200 ATM отвечает всем современным требованиям российского рынка устройств самообслуживания. Надеемся, что теперь наша компания сможет сломать сложившиеся за последние десятилетия стереотипы, что российские банкоматы не могут конкурировать с западными аналогами. Наша практика последних лет говорит об обратном. Впереди нас ждет реализация ряда интересных проектов не только в рамках импортозамещения», — отметил генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов.