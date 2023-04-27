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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:28

Жители Томска рассказали об ожирении своих котов

Ожирение у кошек может сопровождаться и другими заболеваниями
Ксения Высотина

Фото: Рамиль ГАЛИ

В Томской области согласно статистике, порядка 40% кошек страдают ожирением. Об этом сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на директор клиники «Инновет» Вероника Макаревич.

Как отмечает врач, ожирение у кошек может сопровождаться и другими заболеваниями, у них может отмечаться повышенное давление, дерматологические проблемы, так как толстым животным становится сложно ухаживать за собой. Также могут начаться проблемы с суставами, так как лишний вес создает дополнительную нагрузку при прыжках. Ожирение способствует появлению таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет и гепатолипидоз (заболевание печени).

«Если же ожирение является следствием хронических заболеваний или гормональных нарушений, перед проведением терапии необходимо комплексное обследование животного. И при выявлении основной причины, ветеринарный врач назначит терапии основного заболевания», — подчеркнула ветврач.