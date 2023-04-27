Пьяный томич напал с ножом на знакомую и похитил её сбережения и ценности

Мужчина ранее уже был судим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Октябрьского района Томска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя за разбойное нападение с применением оружия, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в декабре 2022 года фигурант познакомился с девушкой. Она рассказала, что ей негде жить. Мужчина пригласил её к приятелю, который обещал помочь найти квартиру. В гостях компания распивала алкоголь. В этот момент обвиняемый решил похитить у потерпевшей имущество. Он схватил нож. Угрожая острым лезвием, злоумышленник потребовал отдать ему ювелирные украшения и деньги. Девушка отказалась. Тогда он сорвал с её шеи золотую цепочку и отобрал мобильный телефон. Угрожая знакомой убийством, он потребовал ввести пароль от банковского приложения. После того, как девушка предоставила ему доступ, злоумышленник сбежал из квартиры.

Мужчина был должен денег нескольким людям. С телефона девушки он перевёл на их карты средства. Общая сумма ущерба превысила 48 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Напомним, другой томич перевел почти 2 млн рублей на “безопасные” мошеннические счета.