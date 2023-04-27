В Томской области за последние пять лет снизился уровень производственного травматизма

Более 80% несчастных случаев обусловлены причинами организационного характера и человеческим фактором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за последние пять лет значительно снизился уровень производственного травматизма. На заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили охрану труда и её условия в региональных организациях. Совещанием руководил заместитель губернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков.

В 2022 году в департаменте труда и занятости населения зафиксировали 276 пострадавших. По сравнению с 2021-м, летальные исходы уменьшились на 71,6%. Смертельные ситуации происходили в строительстве, здравоохранении, обрабатывающем производстве, розничной и оптовой торговле. Травматизм с тяжёлыми последствиями снизился на 14%. Основные случаи зарегистрировали в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

“Более 80% несчастных случаев обусловлены причинами организационного характера и человеческим фактором: нарушениями сотрудниками трудового распорядка и дисциплины труда. Пострадавшие, преимущественно, трудятся на рабочих должностях с тяжёлыми условиями, вредными факторами, сопряжёнными с опасностями”, - объяснила заместитель начальника департамента труда и занятости населения Жанна Горячева.

Смертность от общих заболеваний уменьшилась до 21 случая. В 2021-м показатель составлял 31. Большинство летальных исходов связаны с сердечно-сосудистыми недугами.

По словам Анатолия Рожкова, работодатели уделяют недостаточное внимание состоянию здоровья сотрудников. Необходимо скорректировать меры и направить силы на выявление и устранение причин, ведущих к несчастным случаям. Он предложил синхронизировать сотрудничество с медицинскими учреждениями - проводить периодическую диспансеризацию специалистов.

Для уменьшения летальных исходов Федерации профсоюзных организаций необходимо наращивать количество инспекторов труда и уполномоченных лиц по охране труда.

Напомним, томичи спасли жизнь прохожего с инсультом.