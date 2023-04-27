Томич перевел почти 2 млн рублей на “безопасные” мошеннические счета

Аферисты убедили мужчину "спасти" сбережения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским по Кривошеинскому району с заявлением о хищении денежных средств обратился 44-летний житель областного центра. По предварительной информации, на мобильный телефон мужчине позвонил незнакомец, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Он представился сотрудником правоохранительных органов. По словам неизвестного, мошенники получили доступ к банковским личным кабинетам потерпевшего и пытаются оформить на его имя несколько кредитов. Спустя несколько минут мужчине позвонил якобы сотрудник Центрального банка. Он подтвердил информацию от предыдущего собеседника и убедил томича самостоятельно взять в долг деньги у банков и перевести средства на “безопасные счета”.

Потерпевший выполнил указания аферистов. Он перечислил злоумышленникам более 1,9 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, томичей предупредили о вероятной утечке личных данных при оформлении скидочных карт.