Ледоход в Томской области продолжается на реках Обь и Томь

В регионе расположены 573 реки. Фото: Ксения Высотина

В Томской области 27 апреля продолжается ледоход на Оби и Томи. Движение начинается от Томска до Северного моста на Томи. На Оби - в районе села Никольское Кривошеинского района, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Природное явление проходит постепенно. Уровни воды на гидропостах не повышаются, жидкость не заливает дороги и не затапливает населённые пункты, объяснил начальник департамента защиты населения и территории, главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин.

На других местных реках специалисты наблюдают ледостав с закраинами. Томичей призывают соблюдать меры безопасности и не приближаться к берегам. В регионе расположены 573 реки. Наиболее позднюю дату ледохода фиксировали в 1941 году. Тогда природное явление на Томи произошло 12 мая, Оби - 16 числа, Чулыме - 18 мая.

Ранее эксперты сообщили, что ледоход на Томи в Томской области проходит без осложнений.