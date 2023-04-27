В сервисе дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес» стали доступны новые опции

Фото: Даниил ОПАРИН

МТС Банк добавил новые возможности для предпринимателей по управлению своим расчетно-кассовым обслуживанием в системе дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес». Теперь клиенты МТС Банка могут в несколько кликов сменить пакет услуг, выставить счет контрагенту и отозвать платежное поручение.

В зависимости от характера и масштаба деятельности клиент может выбрать тариф РКО, а при росте бизнеса и объема операций поменять программу обслуживания непосредственно в клиент-банке. Новый тариф начет действовать с первого числа следующего календарного месяца. Там же клиент сможет выбрать вариант оплаты РКО – ежемесячно или единоразово. Если же по какой-то причине предприниматель примет решение остаться в текущем тарифе, то подключение нового можно отозвать. Для дополнительной верификации действие необходимо будет подтвердить смс-кодом.

Платеж в статусе «Отправляется» теперь также можно легко отменить в мобильном приложении. Для этого нужно найти платеж в ленте операций, выбрать опцию «Отменить платеж» и подтвердить операцию кодом из смс. После этого в случае успешного отзыва платеж попадает в статус «Не отправлен» с причиной отказа «Отозван клиентом».

Для выставления нового счета контрагенту клиент должен указать номер счета, дату и свой расчетный счет для зачисления средств. При этом номер счета заполняется автоматически порядковым номером, с возможностью отредактировать его и ввести любое цифровое, буквенное или символьное значение, а дата ставится по умолчанию текущей с возможностью ее поменять на любую другую. При указании информации о плательщике предприниматель может воспользоваться подсказками при вводе ИНН или указать всю информацию вручную. Перед тем как счет станет доступен для скачивания клиенту, его нужно отправить на электронную почту контрагента. В случае необходимости, можно добавить необязательный комментарий к счету, например, за что конкретно будет произведена оплата или по какому договору.

Новые функции уже доступны в web-версии «МТС-Бизнес». Для того чтобы что они появились в мобильном приложении на Android, его необходимо обновить до последней версии. Клиенты с iOS могут воспользоваться новыми функциями, зайдя в web-версию «МТС-Бизнес» в браузере.