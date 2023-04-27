Томичи спасли жизнь прохожего с инсультом

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Медики и прохожие спасли жизнь томичу с инсультом. Одним утром в апреле Владимир Кан ехал с работы из Северска в Томск. Он вышел из автобуса на остановке АРЗ и почувствовал, как у него резко ухудшилось состояние здоровья.

Прохожие заметили мужчину, остановили проезжающий автомобиль и попросили водителя помочь. Томичи предположили, что у Владимира Кана - инсульт. Местные жители попросили экипаж ГИБДД помочь больному. Правоохранители с мигалками сопроводили машину с томичом в скорую помощь, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Прохожего доставили в стационар Томской областной клинической больницы. Невролог Станислав Казаков диагностировал инсульт из-за тромбоза внутренней сонной артерии.

“Специалисты применили две современные технологии – тромболитическую терапию и механическую тромбоэкстракцию. В новом ангиографическом блоке экспертного класса, запущенном в работу зимой 2023 года, хирургическая бригада с врачом-хирургом Артёмом Киргизовым и анестезиологом-реаниматологом Александром Байгуловым выполнила механическую тромбоэкстракцию. Эта современная операция выполняется без разрезов. Они восстановили кровоток”, - объяснила заведующая неврологическим отделением Регионального сосудистого центра Наталья Ромадина.

Пациента госпитализировали в реанимацию сосудистого центра. Там за ним наблюдали про лечили после вмешательства врач-невролог Екатерина Венгер, врачи анестезиологи-реаниматологи Александр Масалыкин и Андрей Квасов. Спустя два дня Владимира Кана перевели в общую палату.

“Это как удар по голове, меня бросает влево… Два парня довели до остановки и вызвали медиков. Больше ничего не помню: лишь обрывками - меня перекладывают из одной машины в другую. Спасибо людям на улице, которые не прошли мимо, слова благодарности и всей команде врачей, которая принимала меня в этот злополучный день. Всё было очень быстро и чётко”, - рассказал Владимир Кан.

Врачи предупредили, что при инсульте каждую минуту погибают клетки головного мозга. Если прохожие замечают на улице человека, который неожиданно теряет ориентацию, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или доставить больного в стационар самостоятельно.

Напомним, томский хирург рассказал о самых сложных пациентах.