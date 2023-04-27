Томский сенатор Кресс предложил ввести мораторий на закон о банкротстве в сфере агропромышленного комплекса

Правительству необходимо принимать действенные меры - стимулировать сельских производителей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сенатор от Томской области, член Комитета Совета Федерации по международным делам Виктор Кресс 26 апреля на пленарном заседании предложил ввести мораторий на закон о банкротстве для предпринимателей сельского хозяйства.

Процесс позволяет довольно дёшево приобрести спецтехнику и другие ресурсы близким и знакомым внешних конкурсных управляющих. Поэтому закон не даёт шансов на финансовое оздоровление в сфере.

По мнению Виктора Кресса, правительству необходимо принимать действенные меры - стимулировать сельских производителей и оказывать бизнесменам помощь в продаже товаров.

В 2023 году стоимость зерновых культур снизилась почти в два раза. У некоторых предпринимателей отсутствует возможность закупить удобрения, погасить взятые ранее кредиты, приобрести машины и выплачивать сотрудникам заработную плату. Он попросил правительство проконтролировать положение в агропромышленном комплексе.

Напомним, в Северске на ТЭЦ установят более компактное и экологичное оборудование.