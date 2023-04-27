Потепление до +22 градусов ожидается в Томской области 27 апреля

Подует южный ветер с небольшой скорость один-два метра в секунду, усилениями до шести. Фото: Анна Ковалёва

Специалисты сервиса Gismeteo составили прогноз погоды на четверг, 27 апреля в Томске. Утром столбик термометра покажет +7…+10 градусов. Днём воздух прогреется до +12. По региону в некоторых районах ожидается потепление до +15…+22 градусов.

На небе - облачно, небольшой дождь. Подует южный ветер с небольшой скорость один-два метра в секунду, усилениями до шести. В населённых пунктах области ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба, относительная влажность - 57-69%. Синоптики предупреждают о начале цветения и первых признаках появления аллергии на пыльцу.

Напомним, больше половины томичей на майские праздники останутся дома.