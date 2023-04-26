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НовостиОбщество26 апреля 2023 16:00

Региональное родительское собрание пройдет в Томской области 27 апреля

Собрание состоится в онлайн-формате
Александра Тайбатрова
Региональное родительское собрание пройдет 27 апреля в 18.00

Региональное родительское собрание пройдет 27 апреля в 18.00

Фото: Андрей КАРА

В Томской области 27 апреля состоится региональное родительское собрание. Оно будет проходить в онлайн-формате на базе Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования . Темой встречи станут вопросы воспитания детей и профилактика преступлений среди них.

«На вопросы родителей и законных представителей несовершеннолетних детей, руководителей образовательных организаций и педагогов ответят заместитель начальника департамента общего образования Томской области Елена Вторина, региональный координатор конкурса «Навигаторы детства» Елена Сухушина, председатель Томского регионального отделения РДДМ «Движение первых» Дмитрий Насонов, представители ГИБДД, следственного комитета, уполномоченного по правам ребенка, центра по противодействию экстремизму», - пояснили в пресс-службе администрации Томской области.

Начало регионального родительского собрания – в 18.00.

Напомним, что со 2 по 6 мая в Томске будет работать выставка «Оружие Победы».