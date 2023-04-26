Больше половины томичей на майские праздники останутся дома Фото: Ксения Высотина

Больше половины томичей не планируют никуда ехать на майские праздники, следует из исследования портала SuperJob. В этом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения со всей страны.

«Каждый второй (52%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (19%) — на даче или в деревне. Работать придется каждому десятому (10%). В поездку по России отправятся 4%, на природу — 3%, за границу — 2%, в гости — 1%», - говорится в исследовании.

Также исследовательский центр портала отмечает, что, по сравнению с прошлым годом, число тех, кто на майские праздники никуда не поедет, практически не изменилось.

Напомним, что в Томской области льготники с 1 мая смогут бесплатно ездить на электричках до своих дач и участков.