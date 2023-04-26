Томичей предупредили о вероятной утечке личных данных при оформлении скидочных карт

Личные данные могут попасть в руки мошенников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Персональные данные могут попасть к мошенникам или оказаться в открытом доступе из-за оформления скидочных карт и взлома онлайн-сервисов, предупредил томичей начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Томской области Андрей Андреев. Персональные данные человек оставляет, когда заполняет анкету на получение бонусной карты или регистрируется на сайте. Чаще всего, просят указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный номер телефона.

При этом в анкетах есть пункт о согласии на обработку персональных данных. И если сервис, на котором вы оставили свои данные, взломают, эта информация может попасть к злоумышленникам или открытый доступ.

Также мошенники пытаются получить персональные данные граждан через доступ к их аккаунту на Госуслугах.

«Гражданину звонят якобы с Госуслуг и предупреждают, что его аккаунт пытаются взломать, или говорят, что готова заказанная справка. Во всех случаях у граждан запрашивают код из СМС-сообщений. Узнав его, злоумышленники получают доступ к персональным данным и получают возможность подтверждать заявления в кредитных организациях от имени владельца аккаунта. Они меняют номер телефона, к которому привязан аккаунт, и гражданин не может самостоятельно войти в свой личный кабинет на портале Госуслуг», - предупреждает пресс-служба полиции.

Так, у жительницы Стрежевого мошенники похитили личные данные с Госуслуг.