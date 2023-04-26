Старейшее социальное учреждение Томской области отметит юбилей

В центре «Росток» сейчас живут около малышей от трех до девяти лет Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Старейшее социальное учреждение Томской области, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», 27 апреля отметит 130-летний юбилей. Центр открылся в апреле 1903 года как первый томский приют для бездомных детей, затем работал в статусе детского дома.

«27 апреля в 10:30 часов в «Ростке» (улица Л. Толстого 47) пройдет юбилейное праздничное мероприятие. В программе — выставка творческих работ детей и сотрудников, экскурсия по центру, авторский чай и праздничный концерт», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Сегодня «Росток» — это многопрофильное учреждение, в котором помощь могут получить не только дети, но и семьи. Около 60 малышей от трех до девяти лет, оставшихся без попечения родителей, живут здесь, проходят реабилитацию. Большинство из них имеют серьезные проблемы со здоровьем или инвалидность.