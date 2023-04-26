В Северске на ТЭЦ установят более компактное и экологичное оборудование Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На Северской ТЭЦ появится более компактное и экологичное оборудование, рассказали в администрации Томской области. Получено положительное заключение по проектной документации «Компактизация станции» - третьему этапу работ по модернизации ТЭЦ.

«Проектировщики предусмотрели технические решения по установке новых деаэраторов, трансформаторов, бойлерных установок, насосов и другого вспомогательного оборудования, замене главных паропроводов и общестанционного коллектора пара. Будут автоматизированы технологические процессы. Также проект повысит надежность и безаварийную работу котлового оборудования. Это крупнейший инвестпроект региона, предусматривающий изменение тепловой схемы ТЭЦ, компактизацию производства. В результате техперевооружения Северск получит более эффективную, надежную, экологичную станцию», - прокомментировала пресс-служба администрации Томской области.

Благодаря компактизации оборудования можно будет более эффективно использовать площадь главного корпуса.