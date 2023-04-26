В Томске 74-летнюю пенсионерку спасли от мошенников

Мошенники убедили пенсионерку перевести деньги на неизвестный счет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске сотрудники Росгвардии и банка помогли 74-летней пенсионерке не стать жертвой мошенников. Тревожный сигнал из банка росгвардейцы получили, когда находились на маршруте патрулирования в Советском районе. Банковских служащих встревожило то, что пожилая женщина хочет перевести 75 тысяч рублей на неизвестный счет.

«Росгвардейцы выяснили, что гражданке позвонили на сотовый телефон неизвестные и сообщили, что ее сестра попала в дорожно-транспортное происшествие и находится в реанимации, а на дальнейшее лечение срочно нужны денежные средства в размере 75 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

Сотрудники вневедомственной охраны объяснили пенсионерке, что, скорее всего, ей звонили мошенники, и убедили позвонить сестре. Оказалось, что та находится дома, а ее жизни ничего не угрожает.

Ранее жительница Томска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.