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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:03

В Томске 74-летнюю пенсионерку спасли от мошенников

Женщина хотела перевести деньги на неизвестный счет
Александра Тайбатрова
Мошенники убедили пенсионерку перевести деньги на неизвестный счет

Мошенники убедили пенсионерку перевести деньги на неизвестный счет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске сотрудники Росгвардии и банка помогли 74-летней пенсионерке не стать жертвой мошенников. Тревожный сигнал из банка росгвардейцы получили, когда находились на маршруте патрулирования в Советском районе. Банковских служащих встревожило то, что пожилая женщина хочет перевести 75 тысяч рублей на неизвестный счет.

«Росгвардейцы выяснили, что гражданке позвонили на сотовый телефон неизвестные и сообщили, что ее сестра попала в дорожно-транспортное происшествие и находится в реанимации, а на дальнейшее лечение срочно нужны денежные средства в размере 75 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

Сотрудники вневедомственной охраны объяснили пенсионерке, что, скорее всего, ей звонили мошенники, и убедили позвонить сестре. Оказалось, что та находится дома, а ее жизни ничего не угрожает.

Ранее жительница Томска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.