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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:43

В Томске купят восемь антивандальных остановок почти за пять миллионов рублей

Это будут три двойные и две одинарные остановки
Александра Тайбатрова
В Томске планируют купить еще восемь чугунных антивандальных остановочных павильонов

В Томске планируют купить еще восемь чугунных антивандальных остановочных павильонов

Фото: Ксения Высотина

В Томске планируют купить еще восемь чугунных антивандальных остановочных павильонов: соответствующую документацию опубликовали на сайте госзакупок. Две остановки будут одинарными, а три – двойными.

«Цена за одинарную остановку составляет примерно 671 тысячу рублей, за двойную – почти один миллион 200 тысяч рублей. Общая сумма закупки – без малого пять миллионов», - следует из аукционной документации.

Напомним, что на покупку чугунных остановок в Томске в 2023 году планировалось потратить более семи миллионов рублей. Преимущества в том, что эти остановки невозможно сломать, на них нельзя повесить объявления. Согласно проекту контракта, новые антивандальные остановки должны быть поставлены до 30 октября.