В Томске ведущие кардиологи страны участвуют во всероссийском форуме

В Томске 26 апреля открылся Всероссийский научно-образовательный форум «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 26 апреля открылся Всероссийский научно-образовательный форум «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал». Пресс-служба администрации Томской области сообщила, что открыл форум губернатор Владимир Мазур.

«Название форума «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» говорит о том, куда движется научная и практическая медицина сердечно-сосудистого профиля. Это курс на широкий междисциплинарный альянс науки и практики, новаторства и разумного консерватизма, молодости аспирантов и ординаторов и зрелости профессоров и представителей академической науки», – сказал Владимир Мазур и подчеркнул, что за месяц Томск проводит уже третий крупный форум.

Организаторами форума выступили институт кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Напомним, что главным врачом Александровской районной больницы стала Анна Корзунова.