В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в Томске прошел митинг

Мероприятие прошло в сквере Героев Чернобыля на улице Дзержинского Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС прошел митинг сквере Героев Чернобыля на улице Дзержинского. Об этом сообщает мэрия Томска.

«В мероприятии приняли участие губернатор Владимир Мазур, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, депутат Государственной Думы России Владимир Самокиш, ответственный секретарь Совета Российского исторического общества в Томской области Александр Паныч, председатель регионального организации «Союза «Чернобыль» Анатолий Долгов, председатель Совета старейшин города Томска Анатолий Чемерис, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие томских участников ликвидации последствий аварии в Чернобыле», - утончили в пресс-службе мэрии.

Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске томичам-ликвидаторам последствий ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кстати, в 2023 году в сквере Героев Чернобыля начнется второй этап благоустройства. Ранее томичам рассказали историю одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.