«Никто не знал, что он в Чернобыле»: история ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Григорий Сербин. Фото: предоставлено «АиФ-Томск» героиней публикации

Ровно 37 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. «АиФ-Томск» пообщался с Верой Сербиной, сестрой одного из ликвидаторов аварии, и узнал его историю. Сам герой публикации, Григорий Сербин, умер в 2020 году.

Григорий Сербин – родом из Казахской ССР. После школы он учился в педагогическом техникуме, потом пошел в армию. Служил в Воркуте и был на хорошем счету у командования. В 1983 году Григорий уехал на Украину, в город Белая Церковь, где работал на тепловой станции. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, его отправили Припять для ликвидации последствий.

В Припяти Григорий работал на военных самолетах, с которых сбрасывали мешки со свинцом, цементом и песком прямо в горящий реактор, чтобы перекрыть путь для радиации.

Григорий занимался ликвидацией последствий катастрофы до самого конца, а потом остался там работать. Ведь после аварии на четвертом блоке Чернобыльская АЭС продолжила работу. Сначала там ввели в строй первый и второй энергоблоки, а позже – и третий. Окончательно станция перестала работать только в 2000 году.

Григорий Сербин работал в Припяти вахтовым методом, по 17 дней. Он был оператором, но о работе своей близким не рассказывал.

«Никто не знал о том, что он в Чернобыле. Случайно проговорились родные. Никто не знал, где он, он не выходил на связь, не подходил к телефону. Только через три месяца после аварии узнали, что в Припяти», - рассказывает Вера Сербина.

Григорию, как ликвидатору аварии на ЧАЭС, дали квартиру в Славутиче. По словам его сестры, после работы там, у него появились проблемы со здоровьем: скакало давление, отказывали ноги, мужчина сильно похудел. В 2016 году у него случился ишемический инсульт. После этого мать и сестры увезли Григория в Казахстан, чтобы заботиться о нем.

«Все, кто был у него в бригаде – ушли одни за одним. Один из друзей Григория Алексей Лешин до сих пор живет в Славутиче, он сильно помогал брату во всем, тоже был ликвидатором аварии. Благодаря его поддержке брат остался жив, Алексей пришел к Григорию домой, как раз когда у него случился инсульт и сразу отвез его в больницу», - вспоминают родственники.

Через четыре года после инсульта, в 2020 году, Григорий Сербин ушел из жизни. Родные хранят его документы и награды, передают память о ликвидаторе страшной аварии.