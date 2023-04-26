Томские депутаты планируют заслушать отчет и.о. мэра о работе администрации 23 мая

Отчет администрации Томска могут рассмотреть 23 мая. Фото: Анна Ковалёва

Отчет исполняющего обязанности мэра Томска планируют заслушать 23 мая. Такое решение было принято городскими депутатами во время комиссии по регламенту и правовым вопросам гордумы.

«Обратиться к председателю думы Томска Чингису Акатаеву с инициативой о созыве внеочередного собрания Думы Томска по заслушиванию отчета мэра Томска о результатах его деятельности и деятельности администрации города за 2022 год», – сообщил председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам думы Илья Леонтьев.

Внеочередное собрание запланировано на 23 мая в 10:00.

Напомним, отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера о работе администрации в 2021 году не был утвержден с первого раза. Из 37 депутатов перед процедурой голосования было зарегистрировано лишь 24, что не обеспечивало кворум. Отчет был утвержден со второго раза. Отчет за 2020 год впервые в истории не был принят депутатами думы Томска.