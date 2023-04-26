Экипаж томской кругосветной экспедиции вышел в Тихий океан на новом катамаране

Фото: Томская кругосветная экспедиция

Путешественники томской кругосветной экспедиции Евгений Ковалевский и Станислав Березкин вышли в Тихий океан на надувном парусном катамаране Russian Ocean Way - TION. Они начали свой путь с острова Рапа-Нуи в направлении острова Нуку-Хива, сообщается на сайте экспедиции.

Напомним, в марте 2023 года тримаран томской кругосветки потерпел крушение во время шторма в Тихом океане, однако проблема была решена. Российский путешественник Дмитрий Трубицын одолжил путешественникам свой катамаран. Судно осталось у него в гараже, исследователи связались с сибиряком и получили разрешение на его использование. Ремонт нового судна продолжался около месяца.

Жители острова Рапа-Нуи сопроводили экипаж в океан до следующей точки – острова Нуку-Хива. Сибирским путешественникам Евгению Ковалевскому и Станиславу Березкину предстоит преодолеть 2 тысячи миль. Это займет около 3-4 недель.

Из-за того, что катамаран долго находился на острове Пасхи в разобранном виде и не использовался, путешественники обеспокоены его работоспособностью в океане. Судно было подготовлено к выходу в Тихий океан, однако транцы для крепления рулевых устройств вызывают у экспедиции сомнения.

Путешественники готовы к ремонту катамарана прямо по пути к острову Нуку-Хива, а на острове Таити планируют усилить оставшиеся слабые места.