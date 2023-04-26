В России вновь побит рекорд по доле безналичного оборота

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Доля безналичного оборота в России в I квартале 2023 г. обновила исторический максимум, достигнув 63,3%. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +1,5 п.п.

В I квартале 2023 г. в 61 регионе более 60% покупок были оплачены по карте. Это на 12 регионов больше, чем в IV квартале 2022 г.

После слабых результатов II квартала 2022 г., начиная с III квартала 2022 г. наблюдается впечатляющий рост доли онлайн-оплат — сравнимый разве что со случившимся после начала пандемии. Катализатором роста стал уход ряда зарубежных брендов, что изменило привычный для потребителя ландшафт и заставило его активно искать новые торговые локации. В случае дальнейшего развития этой тенденции, такой рост независимости потребительского выбора может создать новые вызовы для предложения и, в конечном итоге, стать одним из драйверов роста экономики.

Самыми «безналичными» регионами страны в I квартале 2023 г. остались Ненецкий АО (76,5%), Республика Саха (73,8%) и Чукотский АО (73,4%).

При этом рост к прошлому году наблюдается во всех регионах. Наиболее активно безналичный торговый оборот развивался в Чукотском АО (+5,9 п.п.), Республике Карачаево-Черкессия (+5,6 п.п.) и Ямало-Ненецком АО (+5 п.п.).

В I квартале 2023 г. для всех субъектов РФ также наблюдается рост доли по сравнению с прошлым кварталом (в целом по РФ +2,5 п.п.). Лидером среди регионов стала Республика Карачаево-Черкессия (+4,6 п.п.).

Среди крупных городов первую позицию по росту год к году занял Лесосибирск (Красноярский край) – 6,9 п.п. Лучший рост за квартал продемонстрировал Железногорск (Красноярский край) – 5,3 п.п.

В базовых категориях торговли доля безналичного оборота составила 70,2% против 63,8% в прошлом году. Безнал активно проникает и наращивает долю даже в тех сферах розницы, где ранее не был популярен, таких как продовольственные магазины и магазины у дома. Растет объем и доля безналичных трат на продукты питания, общепит. В ресторанах и кафе рост превысил 3%.

На протяжении второй половины 2022 г. и в I квартале 2023 г. фиксировалось снижение среднего чека покупки в секторах электроники и бытовой техники, а также стройматериалов. Это связано с ажиотажным спросом февраля-марта прошлого года. Кроме того, снижение размера трат в указанных категориях происходило за счет увеличения на полке товаров эконом-сегмента (решения от отечественных производителей и новых брендов, зашедших на российский рынок).

СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.

Чек Индекс — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране. Компания является партнером Сбера и крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.