В Кузбассе рассказали, почему из Томска летать дешевле, чем из Кемерово

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Представители Министерства транспорта Кузбасса рассказали жителям региона, как формируется цена на авиабилеты. Накануне жители областной столицы сообщили о высокой стоимости билетов на самолёты из города Кемерово. Сообщает издание "Сибдепо".

Несколько дней назад градоначальник рассказал, что провёл встречу с генеральным директором кемеровского аэропорта. Вместе они обсудили возможности расширения карты полётов. В комментариях к посту Дмитрия Анисимова жители региона сообщили, что вынуждены летать по России из Новосибирска или Томска. Авиабилеты из Кемерова, по их мнению, стоят дороже.

Обращения прокомментировали представители Министерства транспорта Кузбасса. В ведомстве отметили, что организация авиарейсов является видом коммерческой деятельности.

"При ценообразовании авиабилета авиакомпании используют сложные схемы, рассчитывающие операционные расходы компаний относительно пассажиропотока, как правило, на целый год. В «высокий сезон» цены на билеты авиакомпаний выше, чем в период перевозок с малым пассажиропотоком. Это позволяет покрыть убытки авиакомпаний, возникающие за время низкого спроса на авиабилеты. Поэтому, билеты, предусматривающие практически одинаковые условия обслуживания, могут быть приобретены по ценам, значительно различающимся", — говорится в ответе регионального Минтранса.