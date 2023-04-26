С начала 2022 года в Томской области умерли 35 младенцев

В Томской области зафиксирован самый низкий показатель младенческой смерти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в 2022 году показатель младенческом смертности составил 3,9 промилли (‰). Это самый низкий показатель среди других регионов СФО. Об этом сообщает «МК в Томске» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

«Младенческая смертность в 2018 году составила 5,1 ‰, в 2019 - 4,4 ‰, в 2020 - 4,5 ‰, в 2021 - 4,2 ‰, в 2022 - 3,9 ‰. В 2022 году в Томской области родилось 8668 детей, погибло 35 новорожденных, что на 5 случаев меньше, чем в 2021 году», – сообщили в облздраве.

В восьми районах области не зарегистрировано ни одного случая смерти детей в возрасте до одного года.

Основными причинами смертей малышей являются врожденные аномалии, пороки развития и отдельные состояния перинатального периода.