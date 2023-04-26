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НовостиОбщество26 апреля 2023 5:10

В Томске в мае пройдет благотворительная книжная ярмарка в пользу бездомных животных

Книги принимают до 27 апреля
Алёна Мищенко
В Томске пройдет благотворительная книжная ярмарка.

В Томске пройдет благотворительная книжная ярмарка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благотворительная книжная ярмарка состоится в Томске 13 и 14 мая в Доме искусств. Вырученные средства от продажи книг пойдут на помощь бездомных животным, которые содержатся в зоозащитной организации «Содружество».

Как сообщили организаторы, ярмарка пройдет 13 и 14 мая на территории Дома искусств на улице Шишкова, 10. Сейчас волонтеры активно принимают книги. Их можно сдать до 27 апреля. Оставить книги можно с 12:00 до 19:30 во дворике учреждения.

Приносить можно современную литературу, фантастику, детективы, классику, комиксы, иностранную литературу, детские книги и другое.

Нераспроданные книги выставят на благотворительный аукцион в группе или же оставят для гаражной распродажи.