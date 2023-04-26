В майские праздники отделения Почты России в Томской области изменят график работы

Почтовые отделения изменят график работы в майские праздники. Фото: Ксения Высотина

В Томской области почтовые отделения изменят график работы в майские праздники. Выходными станут 1 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Почты России».

Так, 1 и 9 мая в отделениях почты будут выходными днями. В понедельник, 8 мая, почтовики будут обслуживать клиентов по графику воскресенья. Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

«В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ», – говорится в сообщении.

Томичей предупреждают, что график некоторых городских и сельских отделений может отличаться.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.