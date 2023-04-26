Ледоход на Томи в Томской области проходит без осложнений

Ледоход на Томи проходит без осложнений Фото: Алёна Мищенко

Ледоход проходит в Томской области без происшествий. На данный момент транспортная логистика территорий не нарушена, подтопленных жилых домов нет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По состоянию на 25 апреля, голова ледохода на Томи находилась в районе села Батурино. Специалисты фиксировали небольшие заторы выше протоки Светлой, а также в районе Басандайского острова.

Как отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области – главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин, вскрытие реки проходит при малых уровнях воды, без осложнений.

В настоящее время специалисты следят за паводковой ситуацией, однако не исключается возможность возникновения критических ситуаций.

Обь также продолжает освобождаться ото льда. На остальных водоемах региона наблюдается ледостав.