Томичи могут оформить электронный медицинский полис ОМС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Томской области могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги». Для необходимо дать согласие на получение данных из ФОМС и дождаться проверки данных, сообщает обладминистрация.

«Оформить полис ОМС можно себе или ребёнку. Для этого в личном кабинете портала госуслуг необходимо дать согласие на получение данных из Фонда обязательного медицинского страхования и дождаться проверки данных в ФОМС», – говорится в сообщении.

Если у жителей региона уже есть полис, то он загрузится в личном кабинете автоматически. При его отсутствии можно подать заявление для оформления электронного документа.

Используя электронный медицинский полис при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике, его данные автоматически приходят из личного кабинета. В регистратуре можно показать электронный документ на экране телефона.

Также на госуслугах томичи могут сменить страховую компанию и регион страхования полиса ОМС, приостановить или возобновить действие полиса.