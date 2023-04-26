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НовостиОбщество26 апреля 2023 1:38

Жители Томской области могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги»

Оформить полис ОМС можно себе или ребёнку
Алёна Мищенко
Томичи могут оформить электронный медицинский полис ОМС.

Томичи могут оформить электронный медицинский полис ОМС.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Томской области могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги». Для необходимо дать согласие на получение данных из ФОМС и дождаться проверки данных, сообщает обладминистрация.

«Оформить полис ОМС можно себе или ребёнку. Для этого в личном кабинете портала госуслуг необходимо дать согласие на получение данных из Фонда обязательного медицинского страхования и дождаться проверки данных в ФОМС», – говорится в сообщении.

Если у жителей региона уже есть полис, то он загрузится в личном кабинете автоматически. При его отсутствии можно подать заявление для оформления электронного документа.

Используя электронный медицинский полис при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике, его данные автоматически приходят из личного кабинета. В регистратуре можно показать электронный документ на экране телефона.

Также на госуслугах томичи могут сменить страховую компанию и регион страхования полиса ОМС, приостановить или возобновить действие полиса.