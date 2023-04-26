Томский Дворец зрелищ и спорта планируют расширить почти в 4 раза при реконструкции

Томский Дворец зрелищ и спорта хотят расширить почти в 4 раза. Фото: Анна Ковалёва

Около 3 миллиардов рублей планируют инвестировать в Томский Дворец зрелищ и спорта для его реконструкции.Здание хотят расширить почти в 4 раза. Об этом сообщил директор учреждения Михаил Штадельман на заседании комитета думы Томска по градостроительству и архитектуре.

Он отметил, что в ходе реконструкции планируется создать многофункциональный спортивный комплекс с полноценным тренировочным процессом и возможностью проведения международных и региональных соревнований. Инвесторы готовы вложить в проект около 3 миллиардов рублей. Срок окупаемости составит около 14 лет.

Общая площадь Дворца спорта после реконструкции будет расширена с 14 тысяч квадратных метров до 54 тысяч квадратных метров. Она увеличится в 3,9 раза.

Согласно проекту, планируется создать четыре объединенных корпуса, из них три будут пристроены к уже имеющемуся. После реконструкции в здании появятся 24 крупных спортивных зала. Самый большой из них будет для игры в гандбол.

Также в здании размесят медицинские кабинеты, торговые точки со спортивными товарами, спа-зону для реабилитации, игровые зоны для детей, офисные помещения, конференц-залы, спортивную гостиницу и многое другое.

По его словам, одной из проблем на сегодняшний день является территориальное зонирование, которое необходимо изменить.

«У нас есть небольшая проблема — на нашем земельном участке есть зона Р-1 (рекреационная зона с ограничениями по строительству), была наложена думой, чтобы не получилось там строительства жилых комплексов. Надо привести в О-1 (общественного, делового и коммерческого назначения) для дальнейшей проектировки и строительства», — сказал директор Дворца.

Депутаты на комитете поддержали проект и назвали возможным изменение зоны. Этот вопрос будет рассмотрен в ходе очередного собрания.

Строить объект будут около 5-6 лет. На проектирование и согласование уйдет еще 1,5 года.