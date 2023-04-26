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НовостиОбщество26 апреля 2023 0:13

Теплая погода до +11 градусов ожидается в Томске 26 апреля

Существенных осадков не ожидается
Алёна Мищенко
В Томске в среду будет тепло.

В Томске в среду будет тепло.

Фото: Ксения Высотина

В среду, 26 апреля, синоптики обещают в Томске облачную погоду с прояснениями и +11 градусов, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске температура воздуха днем поднимется до +9...+11 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с с порывами до 12 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

По области также облачно с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем будет +6…+11°С, местами до +18°С.