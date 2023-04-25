В Родительский день на кладбище под Томском неизвестные спилили елку с могилы

Томичка пришла на могилу матери и увидела пенек вместо елки. Фото: предоставлено «АиФ-Томск» героиней публикации

На кладбище под Томском неизвестные спилили елку с могилы. Об этом «АиФ-Томск» рассказала местная жительница Майя Иваненко. В Родительский день она пришла на кладбище в Копылово и увидела на могиле матери пенек вместо ели, которую посадили там 15 лет назад.

«Люди, у вас совсем ничего святого нет?» - передает слова женщины издание.

При этом томичка считает, что виновные вряд ли понесут наказание. Она сомневается, что правоохранители примут заявление и будут искать вандалов. Помочь мог бы сторож, но, по словам женщины, кладбище никто не охраняет.

Напомним, что губернатор попросил руководителей отпустить томичей в Родительский день, чтобы они побывали на могилах близких. А чтобы все желающие могли доехать до кладбища в Воронино, на Радоницу в Томске увеличили число автобусов маршрута №120.