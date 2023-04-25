В Томске дезинфекторы-мошенники подбрасывают в дома тараканов

Фото: предоставлено «АиФ-Томск» героем публикации

Дезинфекторы, которые пытаются нечестным путем найти новых клиентов, навязывают томичам свои, выяснили в «АиФ-Томск». Также жители Томска поделились подозрениями, что дезинфекторы-мошенники подбрасывают тараканов в дома.

«Постучали в квартиру. Я открыла, предложили тараканов потравить. Причем немного угрожающе говорили. Говорят, что жильцы дома много заявок оставили, вам тоже надо, иначе сейчас у них потравят, и все к вам побегут. На вопрос, из какой компании они пришли, отвечали общими фразами. Несколько раз спрашивала, нехотя ответили, но я даже название не запомнила. Они ходили и раздавали всем номера телефонов», - рассказала изданию жительница Томска.

Еще одна томичка Алена поделилась, что часто срывает объявления об услугах дезинсекции в доме и опасается нашествия насекомых.

«Наверное, уже многие слышали, что такие компании подбрасывают тараканов, а потом клеят объявления. Люди и отзываются. Не знаю, насколько это так, но после объявлений таких компаний в доме стабильно появляются тараканы», - рассказала женщина.

На самом деле, если жильцы дома решат, что нужна дезинфекция и дератизация, сделать это может управляющая компания.

Напомним, что в водоемах Томской области нашли личинки малярийных комаров.