Личинок малярийных комаров нашли в водоемах Томской области

В 2022 году специалисты обследовали 20 водоемов и обнаружили в них личинки малярийных комаров Фото: Евгения ГУСЕВА

В водоемах Томской области находят личинок малярийных комаров, предупреждает управление Роспотребнадзора Томской области и напоминает, что малярия является опасным для жизни заболеванием.

«В Томской области периодически регистрируются завозные случаи малярии. В 2022 году было два случая из Нигерии и Центральноафриканской Республики. В 2021 г. – 1 случай из Центральноафриканской Республики. По России в прошлом году число случаев малярии увеличилось на 22,5% и составило 110 случаев», - приводит статистику ведомство.

Для оценки эпизоотологической ситуации энтомологи Центра гигиены и эпидемиологии Томской области каждое лето проводят фенологические наблюдения за комарами рода Anopheles и обследуют анофелогенные водоемы. Так, в 2022 году они обследовали 20 водоемов и обнаружили в них личинок малярийных комаров. В разных местах численность личинок на квадратный метр варьировалась от одного до 12 экземпляров. Также, по сообщению регионального Роспотребнадзора, эпидемиологическая опасность сохраняется в случае завоза возбудителя трехдневной малярии в Томскую область в сезон активности переносчика.

Напомним, что более 1000 девочек в Томской области привили от ВПЧ в 2022 году. А свыше 20 тысяч жителей региона поставили прививки против клещевого энцефалита.