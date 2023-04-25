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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:54

В Томскую область из Беларуси привезли в семь раз больше пивного солода

В 2023 году поставки пивного солода из Беларуси составили более четырех тысяч тонн
Александра Тайбатрова
В семь раз за 2023 год увеличились поставки пивного солода из Беларуси в Томскую область

В семь раз за 2023 год увеличились поставки пивного солода из Беларуси в Томскую область

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В семь раз за 2023 год увеличились поставки пивного солода из Беларуси в Томскую область, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Если в 2022 году в регион привезли чуть больше 550 тонн используемого в пивоварении ячменного солода, то за 2023 год поставки уже превысили четыре тысячи тонн. К списку подкарантинных продуктов, ввоз которых контролирует территориальное управление Россельхознадзора, крое солода, относятся лук и морковь из Казахстана и Киргизии.

«С начала 2023 года специалистами Россельхознадзора проконтролировано 4 812,94 тонн подкарантинной продукции, ввезенной на территорию Томской области из стран-членов Евразийского экономического союза. Стоит отметить, что в текущем году объем ввезенных подкарантинных грузов в полтора раза превышает аналогичный показатель в 2022 году», - уточнили в ведомстве.

После прибытия продукции сотрудники управления Россельхознадзора проводят проверку товаросопроводительных документов и отбирают пробы для оценки фитосанитарного состояния.

Напомним, что Томская делегация работает в Казахстане.